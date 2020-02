Confesso adepto do FC Porto, André Villas-Boas deixou uma sentida mensagem nas redes sociais antes do duelo contra o Benfica.



«De cachecol posto, senha na mão e cartão de sócio no bolso. À espera do 78 arrepio na espinha. Praça da Galiza, Palácio de Cristal, Cordoaria, Campo 24 de Agosto. Avenida Fernão Magalhães. Estádio das Antas! O passo acelera e o coração também. Força interior, desejo, vontade de vencer. Tudo! Contra todos! Sentimento visceral entranhado profundo. No fim só há um destino, a vitória! O Azul e Branco! Nosso! Boa sorte! Força FC Porto», escreveu o treinador do Marselha.



O vídeo que acompanha o texto corresponde às celebrações dos dragões aquando da conquista da Liga Europa, precisamente sob comando técnico de AVB.