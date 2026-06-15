A conquista do campeonato nacional de basquetebol, título que escapava há dez anos, levou os adeptos do FC Porto à loucura no Dragão Arena. No final do jogo, a claque dos Super Dragões cantou por… André Villas-Boas.

A relação entre o dirigente máximo dos azuis e brancos e a claque do FC Porto nem sempre foi amigável, mas o sucesso desportivo recente do FC Porto permitiu uma aproximação entre as partes. Na altura, depois dos festejos nos Aliados, os Super Dragões fizeram uma publicação nas redes sociais a agradecer a André Villas-Boas.

«Por toda a competência e rigor, os Super Dragões expressam o seu agradecimento e parabenizam o Presidente André Villas Boas», pode ler-se.

Esta tarde, depois da conquista do campeonato nacional de basquetebol, a claque voltou a demonstrar o seu apoio ao presidente do FC Porto.

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