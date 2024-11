André Villas-Boas está em Angola para visitar a Casa FC Porto de Luanda. Chegou nesta terça-feira ao Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e prestou algumas declarações aos jornalistas.

O presidente do FC Porto diz que os principais objetivos da viagem são «reforçar os laços de amizade entre os dois países e, se for possível, criar novas sinergias» entre a instituição que lidera e «um país que já deu grandes jogadores».



«Venho a convite da Casa FC Porto de Luanda, que tem desenvolvido um trabalho excelente. Esta não é a primeira visita de um presidente do FC Porto a Angola, muitos têm vindo e saído deste país de coração cheio, esta é mais uma e estamos seguros de que seremos muito bem recebidos pelos portistas», disse o dirigente.

Depois, Villas-Boas saudou os adeptos portistas presentes naquele país. «Quero estar perto do coração dos portistas, principalmente dos que vivem mais longe e seguem o clube à distância, faz parte das responsabilidades institucionais de um presidente do FC Porto», afirmou.

Eleito após um reinado duradouro de Jorge Nuno Pinto da Costa como presidente durante mais de 40 anos, Villas-Boas faz um balanço positivo do mandato, para já.

«Para já está a ser interessante, estamos a promover as reformas necessárias para implementar o nosso projeto e cumprir as linhas gerais do programa eleitoral que foi a votos em abril. Têm sido sete meses interessantes e seguramente desafiantes, porque queremos continuar a vencer e a crescer enquanto clube. É a isso que nos dedicamos e lutamos como equipa para que isso aconteça», afirmou.