À partida para a Bélgica, antes do duelo com o Anderlecht, para a Liga Europa, André Villas-Boas foi o porta-voz do FC Porto e reconheceu o mau momento da equipa.

«Em primeiro lugar, assumir as responsabilidades pelo mau momento da equipa. A equipa tem trabalhado bem para rapidamente restaurar as vitórias e a confiança no seu jogo e nas suas capacidades. Neste momento, a equipa não está à altura dos pergaminhos do FC Porto, mas também temos noção que tem qualidade e capacidade para dar muito mais. Estamos seguros de que é isso que vamos fazer. Encaramos este e os próximos jogos com sentido de responsabilidade. Tivemos mais de 2 mil portistas em Moreira de Cónegos que nos apoiaram e queremos retribuir esse apoio e inverter rapidamente a tendência dos resultados», disse o presidente dos dragões aos jornalistas.

Villas-Boas também garantiu que o lugar de Vítor Bruno não está em causa, apesar das três derrotas consecutivas.

«A confiança no treinador mantém-se, tanto dos jogadores, como da estrutura e da Direção. O treinador tem tempo e espaço para desenvolver o seu trabalho. Escolhemo-lo para este projeto, é nele que acreditamos e o seu trabalho não está em causa. Os resultados não estão ao nível do FC Porto, mas é preciso dar tempo para que as coisas se invertam, para que a equipa ganhe outra confiança e que responda às expectativas dos sócios. Temos grandes ambições para esta época. Perdemos a oportunidade de ganhar a Taça de Portugal, onde temos um legado histórico, mas temos outros objetivos ainda mais importantes esta época», vincou.

O líder dos portistas também revelou a mensagem que transmitiu aos adeptos junto ao Estádio do Dragão, no passado domingo, após a eliminação da Taça de Portugal.

«Não quero que considerem coragem, fui agradecer aos adeptos a presença, não naquele momento, mas em Moreira de Cónegos, porque apoiaram a equipa até ao fim. Há muita desilusão nos sócios pelo momento que estamos a viver. Nós compreendemos, sentimos o peso da responsabilidade e da exigência. Temos vontade em inverter os resultados. Agradecemos o apoio e esperamos que a equipa retribua rapidamente com resultados aos adeptos», sublinhou.

«O historial do FC Porto é construído de sucesso e de títulos, todos sabemos para onde caminhamos nesta casa. O FC Porto quer reencontrar-se rapidamente com o título de campeão nacional, é sempre o maior objetivo e é esse que estamos a perseguir. Após a derrota na Luz, estamos a seis pontos e temos de encurtar distâncias, esperar que o Sporting escorregue. Temos de fazer o nosso trabalho de outra forma, temos capacidade para muito mais e foi isso que foi dito aos adeptos», concluiu.

Ao final da tarde, Vítor Bruno também vai falar aos jornalistas, acompanhado de um jogador, já em solo belga, para antever o jogo da quinta jornada da Liga Europa.