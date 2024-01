André Villas-Boas vai oficializar a candidatura a presidente do FC Porto este mês. A revelação foi feita em entrevista ao Jornal de Notícias.

«Todos os passos que tenho dado recentemente têm sido seguros e firmes, seja do ponto de vista da gestão, seja na preparação da minha visão e projeto para o clube. Em janeiro já me encontro em condições de formalizar a candidatura.»

Há algumas semanas, o FC Porto anunciou a construção de um novo centro de treinos na Maia, mas Villas-Boas tem uma alternativa.

«A nossa alternativa é em proximidade do atual centro de treinos do Olival, criar um centro de alto rendimento para as equipas profissionais, a equipa principal, equipa B e sub-19, contemplar um pavilhão para as modalidades e para o crescimento do futsal no futuro. Desta forma, dotamos as equipas de formação da melhor infraestrutura possível, como é a do atual CTFD do Olival. Este espaço ficará a um quilómetro de distância.»

Em caso de derrota, o antigo treinador do FC Porto está disponível para ceder o contrato à direção eleita pelos sócios.

«Temos um contrato de promessa de compra e venda assinado com o proprietário deste terreno. Não teremos nenhum problema em ceder esta posição contratual ao FC Porto caso não sejamos eleitos. Portanto, isto é uma alternativa que temos orgulho em fornecer a qualquer direção que venha a ser eleita. Agora, temos de aguardar o desenvolvimento que há na Maia, dando segurança aos sócios que há aqui uma via alternativa.»