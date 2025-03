O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, reconheceu que o Clássico do próximo fim de semana com o Benfica é o jogo mais importante da temporada para os dragões.

«Temos de fazer o nosso trabalho. Infelizmente estamos numa situação muito complicada, mas fazendo o nosso trabalho... Jogo da época para o FC Porto? Claro que sim», disse o líder dos portistas, em declarações à CMTV, após o triunfo deste domingo no reduto do Estoril (2-1).

FC Porto e Benfica defrontam-se no próximo domingo (20h30), no Dragão. Os azuis e brancos estão no terceiro lugar, com 56 pontos, a seis dos encarnados, que têm menos um jogo disputado.