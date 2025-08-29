Entre rasgados elogios tecidos a Pepê na renovação de contrato com o FC Porto, André Villas-Boas confirmou a indisponibilidade do jogador brasileiro para o clássico com o Sporting e acabou por revelar como se lesionou num olho, dando mais detalhes além dos que Francesco Farioli já referido, como uma bolada.

«Não os queremos lesionados, queremo-los disponíveis e em campo», começou por dizer, referindo-se também a Martim Fernandes, que também prolongou esta semana o vínculo aos azuis e brancos.

«Acabou por infelizmente acontecer, o que os retirou de alguns jogos, nomeadamente esta infelicidade do Pepê num meiinho que acaba por levar à lesão e a perder um grande jogo como será amanhã o do Sporting», acrescentou o presidente do FC Porto.