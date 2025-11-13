O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, participou na passada terça-feira no encontro da European Football Clubs (EFC), que decorreu em Frankfurt e serviu para discutir o futuro do futebol profissional.

«Entre os temas centrais esteve o calendário internacional, onde foi debatida a necessidade de um alinhamento mais eficaz entre clubes e federações nacionais no processo de chamadas dos jogadores às seleções, bem como propostas que visem salvaguardar o direito ao descanso dos atletas e promover uma gestão mais equilibrada das épocas desportivas», pode ler-se na nota do FC Porto.

No que toca às Leis do Jogo, «foram apresentadas várias preocupações» a David Elleray, ex-árbitro internacional e representante do IFAB.

O líder dos azuis e brancos reforçou junto do antigo árbitro a «importância de garantir a uniformidade do VAR e das tecnologias de arbitragem», como a tecnologia da linha de golo e o fora de jogo automático, em todas as competições europeias e nos países do top-8 do ranking UEFA.

David Elleray sugeriu que estão a ser ponderadas alterações ao protocolo do VAR, nomeadamente a intervenção em casos de erro grosseiro evidente.

Além disso, foram discutidas medidas para aumentar o tempo útil de jogo.