Villas-Boas discute VAR e calendário no encontro de clubes em Frankfurt
Presidente do FC Porto transmite «várias preocupações» na reunião da European Football Clubs (EFC)
O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, participou na passada terça-feira no encontro da European Football Clubs (EFC), que decorreu em Frankfurt e serviu para discutir o futuro do futebol profissional.
«Entre os temas centrais esteve o calendário internacional, onde foi debatida a necessidade de um alinhamento mais eficaz entre clubes e federações nacionais no processo de chamadas dos jogadores às seleções, bem como propostas que visem salvaguardar o direito ao descanso dos atletas e promover uma gestão mais equilibrada das épocas desportivas», pode ler-se na nota do FC Porto.
No que toca às Leis do Jogo, «foram apresentadas várias preocupações» a David Elleray, ex-árbitro internacional e representante do IFAB.
O líder dos azuis e brancos reforçou junto do antigo árbitro a «importância de garantir a uniformidade do VAR e das tecnologias de arbitragem», como a tecnologia da linha de golo e o fora de jogo automático, em todas as competições europeias e nos países do top-8 do ranking UEFA.
David Elleray sugeriu que estão a ser ponderadas alterações ao protocolo do VAR, nomeadamente a intervenção em casos de erro grosseiro evidente.
Além disso, foram discutidas medidas para aumentar o tempo útil de jogo.