O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, considerou que a renovação de contrato de Francesco Farioli é «inteiramente merecida». O líder dos dragões destacou os resultados obtidos pelo italiano logo na primeira época à frente dos portistas e revelou que o treinador aceitou rapidamente prolongar a ligação ao clube.

«Este é um projeto do FC Porto, a extensão da renovação do contrato de um treinador. É um passo sempre determinante na história do clube e estes passos dão-se quando há convicção no trabalho realizado e não há dúvida de que com os registos obtidos até agora, que são os melhores de sempre do FC Porto, e com o conhecimento do que é o trabalho diário do mister e da sua equipa técnica, para nós é uma honra e um orgulho enorme chegarmos a esta fase do campeonato e anteciparmos esta renovação de contrato, que me parece inteiramente merecida fruto do grande trabalho que estão a desenvolver. Estou muito satisfeito, orgulhoso, existe um corpo comum de ideias e houve uma rápida aceitação do que é o projeto de futuro do FC Porto. Esta é uma renovação que vai orgulhar todos os portistas», disse Villas-Boas, citado pelos meios de comunicação do FC Porto.

O presidente dos dragões explicou ainda o cenário escolhido para a renovação. O acordo foi selado na icónica Livraria Lello, um dos principais símbolos da cidade do Porto.



«É a simbiose perfeita da união do FC Porto com os seus adeptos, que é muito fruto da mensagem do treinador e da convicção com que a transmite, algo que se alastra ao grupo, mas também à massa associativa e que está simbolizada neste próprio espaço de união da cidade. Com o mister Farioli, desde que ele chegou ao FC Porto, houve uma renovação do conceito de união, que nós sabemos bem o que significa e como é que nos catapulta até ao sucesso. Quando temos um líder forte, determinado, que percebe o que é que é o FC Porto, os seus valores, os seus princípios, que percebe o que é a cidade e o que as pessoas desejam, é quando se alcança esta união e os resultados estão à vista.»



«Há aqui muito mérito do mister, no conhecimento prévio do que são estas realidades, na transmissão da mensagem e na forma como faz os jogadores transcenderem-se em campo para obter resultados. Tudo isto está à vista, mas está sobretudo dentro de nós enquanto sentimento e enquanto forma como nos agarramos a esta equipa, a este conceito de união, e o vemos demonstrado em todos os campos onde jogámos até agora. Queremos estender no tempo esta renovação num local histórico da cidade do Porto, a magnífica Livraria Lello, que na terça-feira vai comemorar 120 anos. Todo este enquadramento de renovação, de infinito, e de um ciclo que se renova sob o signo do ouroboros é para nós muito importante e, também por isso, decidimos atribuir toda esta simbologia a este evento», acrescentou.

Farioli, recorde-se, prolongou a ligação ao FC Porto até 2028. O espanhol Felipe Sánchez, que até aqui era adjunto da Real Sociedad, juntou-se à equipa técnica do italiano.