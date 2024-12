O FC Porto realizou esta terça-feira a habitual gala dos Dragões de Ouro e um dos momentos de destaque foi o discurso de André Villas-Boas, em particular uma mensagem de rápida recuperação para Pinto da Costa, que se encontra no hospital desde 22 de novembro.

Perante centenas de convidados, o presidente dos azuis e brancos falou numa pessoa que «transbordou portismo» e que levou o clube a afirmar-se como «o melhor do mundo» em duas ocasiões. Além disso, revelou ter lançado um desafio a Pinto da Costa, como forma de perpetuar a memória do seu antecessor.

«Gostava de terminar esta intervenção com uma homenagem a um homem que nos marcou a todos singularmente. Uma pessoa que transbordou portismo e que levou este clube, seus atletas e suas gentes, a transcender-se e a afirmar-se como melhor clube do mundo por duas vezes, como o mais alto representante do futebol português no mundo e como o clube português com maior número de títulos no futebol», começou por referir.

«Na sua perseverança temos um exemplo de vida. A nossa relação não foi enciclopédia. Foi muito mais do que isso. Foi emoção transmitida pelo olhar, pela confiança, pelo gesto e pela gratidão. Assim foi em 2011 e assim foi ontem (segunda-feira) quando o visitei e falamos sobre o FC Porto. Na alegria contagiante do que significa o FC Porto para ele e para nós. Na certeza de que a sua obra deve ser dignificada, lancei-lhe um desafio, que espero sinceramente que ele aceite e os portistas também. Como sei que nos está a ver neste momento quero mandar-lhe um grande abraço, desejar-lhe uma pronta e rápida recuperação e dizer-lhe que a sua energia e paixão pela vida são também um exemplo para nós. A Jorge Nuno Pinto da Costa, os nossos votos de rápida recuperação», acrescentou.