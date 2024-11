André Villas-Boas assumiu que o FC Porto quer continuar o trabalho junto dos adeptos e promover iniciativas que aumentem o número de sócios, de forma a superar o Sporting nesse aspeto.

«Temos registado com agrado o movimento associativo que se deu no período pós-eleitoral. Houve um novo renascer na forma com o os associados se relacionam com o FC Porto, bem expressivo na receita de lugares anuais e com o novo número de sócios. Estamos a estudar que sejamos, a muito curto prazo, o segundo clube com mais associados, porque o Benfica destaca-se largamente nesse sentido, mas queremos encurtar distâncias para o Sporting e trazer mais gente para a família portista», revelou o presidente do FC Porto, durante a apresentação do Relatório e Contas da SAD relativo a 2023/24.

«Temos de agradecer muito esta nova forma de viver o FC Porto, haverá associados que não se identificavam com a forma como o FC Porto estava a ser gerido e muitos deles regressaram. Temos um grande número que está a pedir para voltar a ser sócio», afirmou ainda.

Já José Pedro Pereira da Costa, CFO da SAD do FC Porto, adiantou que os lugares anuais passaram de 22.782 para 27.622, enquanto o número de sócios já ultrapassa os 140 mil.

Refira-se ainda que, até 30 de setembro, a receita de bilhética do FC Porto teve um aumento de 68 por cento, passando de dois para 3,4 milhões de euros. Além disso, seis dos sete jogos disputados até essa data tiveram lotação esgotada.