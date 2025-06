André Villas-Boas colocou na manhã desta segunda feira, no Museu do FC Porto, a mais recente conquista do clube. A equipa de futebol feminino dos 'Dragões' foi campeã da 3.ª divisão nacional de futebol.

«É um prazer enorme estar aqui, vocês são o nosso orgulho esta época, uma época feita de recordes e que começou naquele dia em que o povo portista vos abraçou pela primeira vez neste projeto único», afirmou o presidente do FC Porto.

«Muito orgulhoso do percurso até agora e ansioso por disputar a segunda divisão. Vencer por este clube é um sentimento único e especial, fazê-lo da forma que vocês fizeram este ano é ainda mais saboroso», acrescentou André Villas-Boas.

A temporada que agora terminou foi a primeira em que o FC Porto teve uma equipa feminina de futebol. Depois do título conquistado, o FC Porto irá disputar a segunda divisão na próxima temporada.