André Villas-Boas garante que o FC Porto vai ao mercado à procura de um ponta de lança.

O presidente do FC Porto fala sobre a lesão de Samu e refere que o período de recuperação do avançado espanhol, para além da saída confirmada de Moffi, é essencial para esta decisão. Além disso, deixa rasgados elogios a João Afonso, guarda-redes de 19 anos contratado recentemente ao Santa Clara.

«Vamos ao mercado por um ponta de lança, porque temos que dar um espaço. A nossa previsão para o regresso do Samu é em outubro, há a readaptação à alta competição e aos ritmos da equipa em outubro, portanto, diríamos que pelo menos em novembro o Samu estará a 100% e até lá o FC Porto tem de se reforçar», confessa.

«É, sem dúvida, uma aposta e um guarda-redes a quem depositamos grandes esperanças de conquistar o seu espaço um dia. No que analisámos de ponto de vista técnico, achamos que sim, tem todas as condições para ser um grande guarda-redes para o futuro do FC Porto e importante na Seleção Nacional», acrescenta.