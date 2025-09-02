O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, garantiu que a equipa quer sagrar-se campeã nacional para homenagear a memória do ex-diretor para o futebol profissional Jorge Costa.

«Foi um ano difícil, pelos resultados que o FC Porto obteve na época passada, e é nas alturas de dificuldade que estão os grandes homens. O Jorge Costa acreditou que isto não era um sprint, mas sim uma maratona. Nós estamos rejuvenescidos, sabendo de antemão que faltam 30 jogos, mas gostaríamos muito de homenagear o Jorge com a conquista do título de campeão nacional. Preferíamos não usar a sua memória como força motriz. Faz-nos muita falta. Gostávamos de o ter por perto. Ele partiu de uma forma trágica, comovente, mas inspiradora. O seu legado será eternizado. Queremos muito honrar a sua memória», disse Villas-Boas, em declarações na Cidade do Futebol, à margem da cerimónia de homenagem a Jorge Costa e Diogo Jota, organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«O Jorge é a representação de um líder perfeito e defensor dos grandes valores do FC Porto. É alguém muito especial para mim, que nunca me abandonou e esteve sempre ao meu lado. Muito acarinhado por todos, com uma presença que enchia balneários e espaços físicos. A sua presença física deixa-nos, mas estamos todos imbuídos do seu espírito, não apenas no FC Porto, como ainda na FPF», acrescentou.

«Vimos muitos jogadores este ano a fazer uma autocrítica e a reconhecer onde erraram»

Villas-Boas destacou ainda o trabalho do antigo diretor do futebol junto do plantel portista. «O Jorge Costa detetou muito talento e ajudou-nos a afinar a equipa para este ano. Teve um papel fundamental no rejuvenescimento de uma forma de acreditar que é possível. Vimos muitos jogadores este ano a fazer uma autocrítica e a reconhecer onde erraram e têm de evoluir. É na força interior que carregamos agora que temos de projetar no tempo.»

Já sobre Diogo Jota, o presidente dos azuis e brancos garante que ficará «perpetuado no tempo» pela ligação ao clube, sobretudo pelos e-sports.

«O Diogo era um homem de simplicidade e sorriso fulminante que contagiava toda a gente, com uma família fantástica e humilde. Deixa muitas memórias. Diogo Jota emocionava todos pela sua forma de estar. Com o FC Porto, instituiu algo que lhe era muito especial. Era um campeão de e-sports e estamos muito orgulhosos por perpetuar no tempo a sua memória, através da Luna [nome da equipa]», ressalvou.