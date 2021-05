No dia em que se assinalam dez anos da conquista da Liga Europa, André Villas-Boas recorreu às redes sociais para lembrar o título alcançado em Dublin ao comando do FC Porto.



Numa mensagem nas redes sociais, o técnico de 43 anos frisou que a memória «de um salto para a eternidade» continua viva e enumerou o plantel que fez parte dessa caminhada.



«Deram tudo por nós esses atletas, transpirados mas sempre inspirados, criativos e livres, encontraram sempre o caminho certo.' Helton; Beto; Kieszek. Fucile; Sapunaru; Rolando; Sereno; Otamendi; Maicon; Álvaro Pereira; Emídio Rafael. Fernando; Souza; Guarín; Belluschi; Moutinho; Ruben Micael; Castro; Ukra; Mariano Gonzalez; Hulk; Cristian Rodriguez; Varela; James Rodriguez; Walter; Falcao... A época de 2010/2011 tem contornos mágicos, pintados de azul e branco e banhados a ouro na história do clube. Uma equipa, um staff e uma estrutura que se excederam a todos os níveis. 10 anos da final de Dublin e a memória segue viva! Um salto para a eternidade. Viva o FC Porto», escreveu Villas-Boas na sua conta do Instagram.



Lembre-se que os dragões bateram o Sporting de Braga na final da Liga Europa, em Dublin, graças a um golo de Falcao.