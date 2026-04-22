O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, aproveitou o discurso na cerimónia de entrega das Rosetas de Ouro, destinadas aos sócios com 50 anos de filiação ao clube, para deixar um desejo para o jogo desta noite com o Sporting: «Esperemos ter uma vitória que nos leve ao Jamor.»

A intervenção recuperou as principais conquistas do clube no futebol, tendo como ponto de partida o título de campeão nacional alcançado em 1978, «um campeonato que foi um ponto de viragem» e que terminou com um jejum de 19 anos.

Recordando figuras que construíram a história recente do clube, de jogadores a dirigentes, com especial destaque para o anterior presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, André Villas-Boas sublinhou que os associados distinguidos naquela noite «viram o FC Porto transformar-se numa potência que queria discutir a Europa». «E discutiu, e venceu», em alusão às várias conquistas continentais alcançadas.

Foram duas Taças dos Campeões Europeus/Liga dos Campões, uma Taça UEFA, uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia e duas Taças Intercontinentais. Mas também o pentacampeonato nacional, na década de 1990, «a marca que distingue os melhores, com o que os outros apenas sonham», acrescentou Villas-Boas.

O discurso teve ainda um momento curioso, quando o presidente do FC Porto recordou as conquistas dos anos 2003 e 2004, com José Mourinho ao leme da equipa. Quando enunciou algumas das figuras que marcaram essa época, ficou-se pelo «treinador que também marcou uma geração», sem nomear o atual técnico do Benfica.

Sobre a equipa que orientou em 2011, que conquistou o campeonato sem derrotas, a Liga Europa, a Taça de Portugal e a Supertaça, André Villas-Boas definiu-a como «dominadora, afirmativa e ofensiva», composta por uma «geração que deixou muita marca».

«Só um clube com sócios tem uma verdadeira identidade», salientou o presidente do FC Porto, que entregou em mãos as Rosetas de Ouro aos 383 sócios presentes na cerimónia, que decorreu na noite da passada terça-feira, na Tribuna VIP do Estádio do Dragão.