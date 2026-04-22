Villas-Boas lembra Mourinho (sem o nomear) na entrega das Rosetas de Ouro
Presidente do FC Porto fez uma resenha da história recente do clube na cerimónia que homenageou os sócios com 50 anos de filiação ao clube
Presidente do FC Porto fez uma resenha da história recente do clube na cerimónia que homenageou os sócios com 50 anos de filiação ao clube
O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, aproveitou o discurso na cerimónia de entrega das Rosetas de Ouro, destinadas aos sócios com 50 anos de filiação ao clube, para deixar um desejo para o jogo desta noite com o Sporting: «Esperemos ter uma vitória que nos leve ao Jamor.»
A intervenção recuperou as principais conquistas do clube no futebol, tendo como ponto de partida o título de campeão nacional alcançado em 1978, «um campeonato que foi um ponto de viragem» e que terminou com um jejum de 19 anos.
Recordando figuras que construíram a história recente do clube, de jogadores a dirigentes, com especial destaque para o anterior presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, André Villas-Boas sublinhou que os associados distinguidos naquela noite «viram o FC Porto transformar-se numa potência que queria discutir a Europa». «E discutiu, e venceu», em alusão às várias conquistas continentais alcançadas.
Foram duas Taças dos Campeões Europeus/Liga dos Campões, uma Taça UEFA, uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia e duas Taças Intercontinentais. Mas também o pentacampeonato nacional, na década de 1990, «a marca que distingue os melhores, com o que os outros apenas sonham», acrescentou Villas-Boas.
O discurso teve ainda um momento curioso, quando o presidente do FC Porto recordou as conquistas dos anos 2003 e 2004, com José Mourinho ao leme da equipa. Quando enunciou algumas das figuras que marcaram essa época, ficou-se pelo «treinador que também marcou uma geração», sem nomear o atual técnico do Benfica.
Sobre a equipa que orientou em 2011, que conquistou o campeonato sem derrotas, a Liga Europa, a Taça de Portugal e a Supertaça, André Villas-Boas definiu-a como «dominadora, afirmativa e ofensiva», composta por uma «geração que deixou muita marca».
«Só um clube com sócios tem uma verdadeira identidade», salientou o presidente do FC Porto, que entregou em mãos as Rosetas de Ouro aos 383 sócios presentes na cerimónia, que decorreu na noite da passada terça-feira, na Tribuna VIP do Estádio do Dragão.