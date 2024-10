Samu Aghehowa chegou ao FC Porto num negócio envolto em segredo até ao momento do anúncio oficial. O presidente dos dragões, André Villas-Boas, recordou o processo da transferência no verão e agradeceu o papel do Atlético Madrid, que não revelou nada sobre o negócio.

Pelo meio, o líder dos portistas destacou a importância de Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, não ter sido informado sobre nenhum detalhe do negócio até este estar concluído.

«Ele começou muito bem. Foi um negócio especial para nós. Mantivemos o negócio em segredo com o Atlético de Madrid. Felizmente para nós, o Fabrizio Romano não descobriu nada, senão não tínhamos chance de o fechar [risos]. Agradecemos ao Atlético pelo silêncio e respeito nesta operação. Fizemos isto numa semana. O jogador está a marcar muitos golos, a mostrar o seu talento e vai trazer muito sucesso ao FC Porto», afirmou Villas-Boas, esta sexta-feira, à margem do Festival Desportivo de Trento, em Itália.

Ora, a resposta de Fabrizio Romano não se fez esperar. O jornalista italiano começou por salientar, na rede social X, que o negócio aconteceu «do nada» e, numa resposta a um utilizador português, respondeu também ele… em português.

«Irmão, contei Nehuen em exclusivo, Tiago Djaló em exclusivo, Fábio Vieira… se AVB fala que eu finalmente não sabia de Samu, é o melhor elogio do mundo», escreveu.