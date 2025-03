Durante a cerimónia de entrega da Taça de Portugal de basquetebol ao Museu do FC Porto, que decorreu esta quarta-feira, André Villas-Boas confessou que o desempenho da equipa de futebol tem sido «curto».

«A realidade é que vocês têm sido inexcedíveis no esforço, no talento, na concentração e na ambição. Estamos todos muito orgulhosos de vocês, pelo que já atingiram e pelo que ainda podem atingir, com esta confiança que nos vão dando. Confiança e tranquilidade também aos portistas, porque a realidade é que no futebol estamos um pouco curtos relativamente aos objetivos que devíamos ter atingido nesta época. Para os sócios é importante ganhar este alento que vocês têm dado pela forma como vocês se esforçam em campo, sendo uma equipa à Porto a todos os níveis. Não posso deixar de dizer que estou muito satisfeito convosco», disse o presidente dos dragões.

«Vocês têm sido o nosso orgulho esta época, pelos resultados e pela forma como se têm batido contra os grandes», afirmou ainda o líder portista, que também assumiu o desejo de ver a turma de Fernando Sá conquistar o campeonato.