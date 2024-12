O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, não escondeu a satisfação ao ver o recorde de assistência num treino aberto ser batido este domingo, quando mais de 32 mil adeptos se reuniram no Estádio do Dragão para apoiar a equipa.

Em declarações ao Porto Canal, Villas-Boas sublinhou a importância do momento e destacou que a grande adesão dos sócios e o entusiasmo dos adeptos demonstram que «o mundo portista está vivo».

«Uma iniciativa que, infelizmente, se foi perdendo no tempo, conseguimos recuperar, não no dia 1 [de janeiro], porque fica em cima do próximo jogo e o mister tem de o preparar. Grande adesão dos sócios, foi batido mais uma vez o recorde de assistência no treino, o que é positivo e significativo. O mundo portista está vivo e próximo da equipa», salientou.

Villas-Boas aproveitou para reiterar o desejo de todos os envolvidos no clube em conquistar o título nacional em 2025, afirmando que esse é o «sonho de toda a gente».

O líder dos portistas fez questão de reforçar que o FC Porto está unido e determinado. «Todos ambicionamos o mesmo», afirmou, sublinhando que a equipa segue focada no objetivo de tornar 2025 um ano de grandes realizações para o clube.

Ainda com olhos postos no futuro, Villas-Boas deixou claro que este é um sentimento que se estende, pelo que a fome de vencer é um objetivo constante. «É por isso que somos portistas. Temos esta ambição e desejo de vencer. Esperamos que aconteça sempre.»