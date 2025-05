André Villas-Boas fez um balanço do primeiro ano enquanto presidente do FC Porto e reconheceu que a época «ficou aquém das expectativas».

«Decorrido um ano sobre o maior afluxo associativo a um ato eleitoral do FC Porto, é imperativo proceder a uma reflexão sobre o que foi alcançado até ao momento. É imprescindível ter em consideração que vivemos um presente que deixa uma marca indelével na forma como olhamos para o que foi construído neste primeiro ano de mandato e como deveremos encarar o futuro», começou por referir o líder dos azuis e brancos no editorial da revista Dragões do mês de maio, no qual aponta como objetivos a curto-prazo honrar e respeitar os adeptos nas últimas jornadas e no Mundial de Clubes.

«Os factos são violentos, sobretudo os relacionados com uma época desportiva que ficou aquém das expectativas. A equipa profissional de futebol do Futebol Clube do Porto ocupa presentemente a terceira posição na classificação do campeonato nacional, encontrando-se afastada de qualquer outra competição desportiva. O seu objetivo imediato terminar o campeonato honrando, com brio, os valores do Clube e participar com sucesso no novo Campeonato do Mundo de Clubes, de forma a concluir esta época desportiva com a maior dignidade e respeito aos nossos sócios e adeptos», apontou.

Villas-Boas assumiu a responsabilidade pelos erros de 2024/25 e assegurou que vai tentar melhorar a equipa na próxima temporada.

«Cabe-me assumir as responsabilidades pelas falhas e garantir a construção de um futuro melhor, com ativos fortalecidos, gerando mais-valias que nos permitam alcançar os títulos que tanto desejamos e ansiamos. Desta forma, poderemos retribuir a confiança em mim e na minha direção depositada por todos.»

O presidente dos dragões destacou a importância de insistir «no trabalho e na competência» quando «a derrota teima em aparecer» e vincou a vontade e a «responsabilidade de restaurar o sorriso e a alegria de todos os portistas».

Villas-Boas também salientou que o FC Porto tem «uma situação financeira agora mais sólida, que cumpriu todos os controlos trimestrais da UEFA e que, apesar da ausência de receitas da Liga dos Campeões, obteve resultados positivos, graças a um enorme esforço».

«Um clube que honra os seus compromissos, que reduziu o seu passivo e amortizou dívidas estratégicas, como a dos seus direitos televisivos. Desta forma, está alicerçado um futuro de sustentabilidade, adotando uma filosofia e uma atuação de gestão sem paralelo nos clubes portugueses», lê-se na mensagem do líder azul e branco.

O editorial destaca ainda o lançamento da Fundação FC Porto das equipas de futebol feminino e de futsal, além das parcerias com patrocinadores. «O clube está a investir no desenvolvimento das suas infraestruturas, com a requalificação do Estádio do Dragão em curso, com projetos de novos pavilhões e o desenvolvimento do tão necessário para o nosso crescimento Centro de Alto Rendimento, cuja aprovação foi recentemente obtida.»

Villas-Boas manifestou o desejo de abrir 100 escolas do FC Porto em todo o mundo até 2032 e prometeu atuar de forma «empenhada, mas transparente e identificada» com os valores do clube, para «construir um caminho sólido e a preparar um futuro ainda mais promissor».

«O FC Porto já não volta para trás e vai continuar a afirmar-se como aquilo que é: um fiel representante de um povo, das suas gentes. Passou apenas um ano, seguem-se tantos outros de azul e branco ao peito e com mais taças na mão. Unidos, a vencer», finalizou.