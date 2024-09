Villas-Boas esteve no balneário com as jogadoras e começou por deixar uma mensagem direta a todo o plantel orientado por Daniel Chaves, numa época que é de estreia da equipa feminina no FC Porto.

«Há aqui, evidentemente, um sentido de grande responsabilidade por envergar a camisola azul e branca. Começámos este projeto, em que vocês vão fazer parte da história do clube. Tenham bem noção do momento que estão a viver. Daqui a 20 ou 30 anos vai falar-se dos jornais da altura, revistas e redes sociais, deste momento histórico do FC Porto. Para nós é um momento de grande orgulho», começou por dizer Villas-Boas.

«Que corra bem a época, desfrutem muito da época. Há uma responsabilidade grande, não tenham pressa em subir divisões, façam o vosso caminho pausadamente. Isto é um projeto de construção, mas estou seguro de que daqui a dois anos já estaremos na Primeira Liga. Muitos parabéns e boa sorte», concluiu Villas-Boas, que minutos depois, já no relvado do Dragão, enquadrou, no tempo e sobre os objetivos, o projeto feminino no FC Porto.

«Trata-se sempre de recuperar alguns anos em atraso, nomeadamente infraestrutural, porque estas miúdas vão precisar de condições de treino - são do FC Porto - e não de andar com a casa às costas, como temos um pouco no nosso futebol de formação neste momento. São passos que queremos dar em breve no FC Porto, com a construção da nova Cidade Desportiva, que vai permitir que a formação e estas jogadoras tenham outras condições para chegar ao topo. Em primeiro lugar, recuperar esse atraso. Depois, continuar a criar equipas competitivas. Foi a palavra que dei às jogadoras no balneário. Não temos pressa em subir, fazerem o caminho em construção progressiva, sendo que há um peso de responsabilidade histórico por vestir esta camisola, mas estou seguro que elas vão triunfar e que em dois, três anos, estaremos na Liga», afirmou Villas-Boas, em declarações ao Porto Canal.

O FC Porto defronta a União de Leiria, a partir das 11 horas, no Estádio do Dragão, que conta com milhares de adeptos nas bancadas para esta nova era nos azuis e brancos.