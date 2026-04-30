Com o título de campeão nacional a apenas uma vitória de distância, o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, pede união para o «passo final». «Nesta fase, o campeonato não se “joga”: conquista-se», acrescentou, no editorial que assina na edição de abril da revista Dragões.

«No FC Porto, só celebramos quando ganhamos», sublinhou o dirigente, lembrando que o 31.º título de campeão nacional dos portistas está «tão perto e tão longe ao mesmo tempo».

Num texto corrosivo para com os rivais, sobretudo o Sporting, Villas-Boas recordou que «com VAR ou sem VAR, houve uma realidade que esses “lesados” tiveram de engolir: no seu tempo, o FC Porto ganhou a Taça dos Campeões Europeus, ganhou a Champions League, venceu a Taça UEFA, ganhou a Liga Europa e foi vencedor da Taça Intercontinental por duas vezes! Foi campeão nacional, bicampeão, tricampeão, tetracampeão, pentacampeão. E esse trauma, pelos vistos, não passa. Dá coceira. Incomoda.»

O presidente do FC Porto denunciou ainda «ataques pessoais e profissionais a Francesco Farioli por diferentes “opinionistas”» e recordou, de forma irónica, a eliminação da Taça de Portugal, nas meias-finais, às mãos do Sporting.

«Na “Taça Sporting”, frente ao Sporting, ficámos pelo caminho. E, mais uma vez, ficou exposto aquilo que temos vindo a sentir durante toda a época: o FC Porto tem de superar não só adversários, mas também o lado imprevisível e caótico do jogo, em mais um encontro em que apetece dizer: “É raro, mas acontece muito”», escreveu.

Até às últimas instâncias pelo Clássico no andebol

André Villas-Boas garantiu ainda que o «FC Porto (está) absolutamente tranquilo e a cooperar com as autoridades» no seguimento das denúncias feitas por elementos do Sporting, antes do jogo da fase de apuramento do campeão nacional de andebol, no passado dia 28 de março, de um «cheiro intenso» no balneário que lhes estava destinado no Dragão Arena, que obrigou o treinador dos leões, Ricardo Costa, e Christian Moga a falharem o encontro.

«Os intervenientes que optaram pela injúria e pela tentativa de manchar a Instituição responderão por isso até às últimas consequências», garante o presidente do FC Porto.

Houve ainda espaço para elogiar o «feito incrível» alcançado pela equipa feminina, que se sagrou campeã da II Divisão e subiu pela primeira vez à Liga. «É um feito que honra o clube e que mostra a força de uma ideia quando é trabalhada com ambição e competência», nota André Villas-Boas.