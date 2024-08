Sporting e FC Porto defrontam-se esta noite no Estádio Municipal de Aveiro, num jogo a contar para a Supertaça, mas antes houve um almoço entre os presidentes dos dois clubes, Frederico Varandas e André Villas-Boas.

No final do encontro, Villas-Boas falou aos jornalistas sobre um almoço «leve» e que correu bem, e afirmou que é obrigatório haver uma conversa também com Rui Costa, líder do Benfica.

«Mais do que almoços, há necessidade de nos sentarmos para reestruturar, debater e desenvolver soluções para o futebol português e a sua competitividade, nomeadamente, internacional, onde estamos a perder relativamente ao coeficiente de Portugal na UEFA», disse.

«É uma obrigação. Há disponibilidade dos três grandes para que isso aconteça o mais rapidamente possível. Assim o faremos para nos sentarmos com os clubes mais emblemáticos do futebol nacional, como o Sporting de Braga e o Vitória SC, ou os clubes das ilhas», acrescentou.

Villas-Boas referiu que o futebol português está a perder competitividade e que é preciso uma reflexão profunda: «É necessária uma reflexão profunda sobre a evolução do futebol português. Há uma necessidade premente de criar novos conteúdos e trazer novas receitas para o futebol português, e isso só parte com base num entendimento global entre os grandes e todos.»

«Vamos ver. A Supertaça marca o início de uma época desportiva, todos os clubes sonham com o campeonato e claro que todos queremos arrancar bem com um primeiro título. Este estádio traz boas memórias ao FC Porto também. Esperemos que assim seja, sendo que o objetivo principal é o campeonato», referiu ainda, sobre o clássico diante do Sporting.