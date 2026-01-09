André Villas-Boas não esconde o entusiasmo com Victor Froholdt. Em entrevista à Associação Dinamarquesa de Jogadores, o presidente do FC Porto elogiou o impacto do jovem médio, contratado no verão ao Copenhaga, destacando a energia, a maturidade competitiva e o potencial para chegar ao topo do futebol internacional.

«Tem apenas 19 anos. Esperamos que possa ir até ao fim e tornar-se uma estrela do futebol internacional», afirmou Villas-Boas, sublinhando que Froholdt «entusiasmou todos os adeptos» desde a chegada ao Dragão.

«É um 8 muito energético, cobre todo o campo e encaixa perfeitamente na filosofia do Porto, de uma equipa trabalhadora com jogadores trabalhadores», disse.

O dirigente explicou que o sucesso da contratação passou por o FC Porto se ter antecipado à concorrência.

«O nosso scouting descobriu-o a tempo antes dos grandes tubarões. Falámos cedo com o jogador, o agente e a família, e isso foi decisivo», revelou, admitindo negociações longas e difíceis com o clube dinamarquês, consciente de que tinha «um diamante» nas mãos.

Meia época depois da mudança para Portugal, Froholdt soma 25 jogos, três golos e quatro assistências. Em 2025, o médio foi ainda distinguido como Talento do Ano e Futebolista do Ano na Dinamarca, sucedendo a Morten Hjulmand, do Sporting.

Para o futuro, Villas-Boas assume que o desejo do FC Porto é claro: manter o melhor jovem jogador dinamarquês.

«Queremos ficar com ele o máximo de tempo possível. Ajudamos os jogadores a crescer, mas o mais importante é que ganhem títulos aqui. Ficar no FC Porto alguns anos e vencer troféus será muito importante para o desenvolvimento dele», concluiu.