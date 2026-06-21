O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, considerou que a Seleção teve «uma entrada em falso» no Mundial 2026. Em entrevista à TSF, Jornal de Notícias e O Jogo, o líder dos dragões lamentou a «exibição fraca» de Portugal contra a RD Congo, abordou a gestão de Cristiano Ronaldo e apelou a que os jogadores passem mais tempo na sala de reuniões do que na praia.

«Em primeiro lugar, do ponto de vista desportivo, conta pouco, porque ainda é possível inverter e é possível que Portugal ganhe na mesma o Campeonato do Mundo, alimentando todos os sonhos dos portugueses. Foi uma entrada em falso, como aconteceu com muitas outras seleções apontadas como favoritas, que empataram os primeiros jogos ou venceram com alguma dificuldade. Foi uma exibição fraca, que não esteve à altura desta geração de ouro do futebol português e que nos obrigou a viver uma semana de críticas absurdas e de dúvidas relativamente à qualidade de cada um daqueles jogadores, do ponto de vista individual e coletivo. Tem de haver um enquadramento natural do processo competitivo e acho que isso não está em causa.»

«É altura de repensar estratégias, de ir menos à praia e mais à sala de reuniões. Nessa força de união, Portugal tem todas as condições para se qualificar. Continuamos com ambições desmedidas, porque é uma geração de ouro e porque queremos que o maior talento do futebol mundial e o homem que deu tanto a Portugal saia agarrado ao troféu de Campeão do Mundo, tal como o Messi fez no Qatar. É um desejo profundo dos portugueses. O treinador gere como bem entender o tempo de jogo do máximo goleador da história do futebol. A seleção obrigou-nos a esta semana dura de críticas, dúvidas e penalização, mas penso que ainda se vai reencontrar e tem talento suficiente para deixar uma imagem melhor no próximo jogo.»