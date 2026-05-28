André Villas-Boas comenta a «animosidade muito grande» que existe com Frederico Varandas e garante que esse sentimento é recíproco entre ambos.

Em declarações na Conferência Bola Branca da Rádio Renascença, o presidente do FC Porto destaca, ao contrário do que acontece com o homólogo do Sporting, a relação que mantém com Rui Costa, um «senhor do futebol». Villas-Boas fala numa comunicação «estreita, franca e direta» com o dirigente máximo das águias e confessa não ter sido «agradável» com o mesmo no passado.

«Não lhe posso negar que o Frederico (Varandas) me dá muito trabalho, temos uma animosidade muito grande e não gostamos um do outro. Eu não confio nele e ele não confia em mim. A verdade é essa. O Rui é um senhor do futebol, é um dos maiores talentos e jogadores de sempre e uma pessoa digna e humana que lidera o Benfica, o nosso maior rival, rival histórico do FC Porto», afirma.

«Com muito orgulho, face à conquista deste campeonato nacional, somos o clube com mais títulos no futebol nacional e temos partilhado isso abertamente. A comunicação entre mim e o Rui [Costa] é muito estreita, franca e direta e, de certa forma, também não fui agradável com ele no passado», acrescenta.