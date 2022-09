O FC Porto celebra nesta quarta-feira o 129.º aniversário, num dia marcado por várias iniciativas. De manhã, Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do clube, esteve no Museu do clube onde proferiu um discurso de agradecimento a todos os que permitiram «construir um clube desta grandeza».

«O mundo do Dragão é cada vez maior, vemos cada vez mais portistas e crianças a sentirem o FC Porto. É um dia de festa e de grande esperança num futuro risonho do FC Porto», declarou, citado pelo site do clube.

A ideia de futuro foi, de resto, sublinhada por Pinto da Costa que deixou uma certeza.

«Quem dirige um clube como este, com os adeptos que tem, com os sócios que tem, com os colaboradores que tem, tem que acreditar sempre que o futuro vai ser risonho. Tenho a certeza que vai ser assim, tanto o futuro a longo prazo como o futuro imediato», apontou.