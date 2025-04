Declarações de Martín Anselmi, na conferência de imprensa no Estádio do Dragão, após a derrota pesada do FC Porto (1-4) frente ao Benfica:

«Um golo no início muda as coisas. A nossa reação foi boa, mas, neste momento, sobram as palavras. Mais do que dar explicações, há que rever o que se passou e trabalhar.»

[Sobre adeptos abandonarem o estádio a 20 minutos do fim] «Sobre os adeptos, não tenho nada a apontar. Sentimos o apoio ao longo da semana, no hotel, à chegada ao estádio, quando estávamos em desvantagem no jogo. Não resta mais do que pedir-lhes desculpa.»

[A luta pelo segundo lugar está encerrada?] «Temos de defender o terceiro lugar e ver o que acontece depois.»

[Porque não fez alterações ao intervalo?] «A equipa reagiu ao primeiro golo, pressionou bem. Reagiu à perda de bola. Estava bem nas reações defensivas. Controlamos menos as transições do adversário. Mas vou rever o jogo e tenho de dizer que me enganei. Na altura, achei que era a melhor opção.»