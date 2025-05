O treinador do FC Porto, Martín Anselmi, apontou ao processo de «otimização» do plantel, para responder a entradas e saídas com vista à época 2025/26, não quantificando quantas movimentações o grupo dos dragões poderá ter no verão.

«Eu vou responder como ao treinador Martín Anselmi gosta. Em cada processo, em cada clube em que estive, gosto de otimizar os plantéis ao máximo, ter o máximo de cada jogador, levá-lo ao seu limite. Nos processos em que eu, por vídeo, imaginei que um jogador não me podia dar nada, terminou a ser titular indiscutível e também se passou o oposto», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Não sou um treinador, primeiro que pensa em trazer, trazer, gastar, gastar… não quero contratar por contratar. Quero contratar com certeza, o que faz falta. Primeiro, porque não gosto de ter plantéis de 30 jogadores, gosto de ter dois jogadores por posição, 20 jogadores mais os guarda-redes e que haja competição interna. Entendo que depois há jogos de três em três dias, mas também apanho um semestre com um Mundial de Clubes. Não sei a quantidade de jogadores que vão sair e os que vamos contratar. Posso é dizer que este plantel é o que vai competir ao Mundial de Clubes, provavelmente com alguma cara nova, sim, mas gosto de ter cuidado e acertar, tanto nas saídas como nas entradas. Nesse sentido, trabalhar ao máximo possível o que o plantel precisa, no que imaginamos no futuro, para incorporar o mais detalhadamente possível», concluiu Anselmi, falando também de uma Liga que não foi o que o FC Porto esperava, mas que é para terminar da melhor forma, no Dragão.

«Queremos despedir-nos desta Liga, que não foi a que todos esperávamos, da melhor maneira, em casa e com as nossas gentes, sabendo que há um adversário e preparámos o jogo com foco e atenção», antecipou.

Ainda William Gomes e Tomás Pérez

O técnico abordou também a evolução de William Gomes e Tomás Pérez, reforços de inverno do FC Porto.

«Não estou a falar só no FC Porto, mas quando um jogador é contratado, vem com o objetivo de render imediatamente, ou são jogadores do modelo de jogo e que queremos desenvolver com o tempo. Há jogadores que sabemos que são bons e jovens e têm um processo de adaptação à Liga, à Europa, ao país, aos ritmos e, nesse processo de adaptação, é darmos as ferramentas possíveis para se transformarem nos jogadores que acreditamos que podem ser, porque as capacidades estão lá, senão não os tínhamos contratado», referiu.

«A partir daí, é ver situações e contextos em que precisamos do William e do Tomás. O William, quando esteve, teve momentos com picos altos, outros normais e creio que o Tomás também. Em cada vez que representou o FC Porto, fê-lo de forma espetacular», rematou Anselmi.

O FC Porto, terceiro classificado com 68 pontos, tem praticamente esse posto garantido (vale o acesso direto à fase de liga da Liga Europa) e recebe o Nacional, 13.º classificado com 34 pontos. O jogo tem arbitragem de José Bessa e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.