Martín Anselmi, treinador do FC Porto, em declarações aos jornalistas após o empate com o Palmeiras (0-0) na estreia no Mundial de Clubes:

[Que impacto teve o relvado, que pareceu lento, no jogo?]

«Sim. Creio que o relvado teve momentos que fez com que fossemos imprecisos. Sobretudo no primeiro tempo não conseguimos explorar algumas vantagens e houve erros quando quisemos acelerar. Mas, como disse na antevisão, o relvado é igual para as duas equipas.»

[Sobre as entradas dos jogadores um a um antes do jogo. O que achou?]

«[Pausa] Um pouco lento. Foi algo estranho. Prefiro o tradicional. Creio que tanto show no show é redundante.»