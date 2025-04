Com o terceiro lugar como objetivo (modesto) até ao final da época, Martín Anselmi foi questionado sobre o que terá falhado neste arranque no FC Porto. Problema adaptação ao novo modelo de jogo? Ou, então, descrença, falta de qualidade e de empenho?

O treinador responde. «Se ganhássemos o jogo anterior, não me perguntariam sobre a ideia de jogo e a adaptação. Após a vitória no jogo anterior (fora, frente ao Estoril), vivemos uma semana maravilhosa e via a equipa a evoluir», afirmou o argentino, voltando à derrota com o Benfica: «Analisando através do resultado, não. Mas os primeiros 30 minutos contra o rival anterior [Benfica] são os que queremos ver. Depois houve erros. Fizemos muitas coisas mal no último jogo. Mas parece que estamos a fazer tudo mal.»

O FC Porto defronta o Casa Pia, em Rio Maior, este sábado, a partir das 20h30. Este jogo, a contar para a 29.ª jornada da Liga terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.