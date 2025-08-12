O FC Porto comunicou que chegou a acordo com Martín Anselmi para a desvinculação do treinador argentino e da respetiva equipa técnica.

«O FC Porto expressa o seu agradecimento pelo trabalho, profissionalismo e compromisso demonstrados por Martín Anselmi, formulando votos de sucesso para o seu futuro profissional e pessoal», pode ler-se na nota publicada no site dos Dragões.

O treinador argentino, de 40 anos, deixou o comando da equipa após o Mundial de Clubes, no qual a equipa portista não foi capaz de superar a fase de grupos.

Desde então, as partes trabalhavam num acordo de rescisão de um vínculo que expirava apenas em 2027. Essa meta foi agora alcançada.

Contratado, em janeiro deste ano, ao Cruz Azul por cerca de três milhões de euros, Anselmi orientou o FC Porto em 21 partidas, tendo alcançado 10 vitórias, seis empates e cinco derrotas.

RELACIONADOS
Anselmi reflete sobre erros no FC Porto: «Luis Suárez correu mais do que nós»
Anselmi e a morte de Jorge Costa: «Vou sentir a tua falta, meu amigo»
Treinador de guarda-redes do staff de Anselmi despede-se do FC Porto
FC Porto: de Anselmi a Farioli são 5 204 sócios de distância
Villas-Boas e a saída de Anselmi: «Exigência com a vitória é inegociável»