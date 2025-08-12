O FC Porto comunicou que chegou a acordo com Martín Anselmi para a desvinculação do treinador argentino e da respetiva equipa técnica.

«O FC Porto expressa o seu agradecimento pelo trabalho, profissionalismo e compromisso demonstrados por Martín Anselmi, formulando votos de sucesso para o seu futuro profissional e pessoal», pode ler-se na nota publicada no site dos Dragões.

O treinador argentino, de 40 anos, deixou o comando da equipa após o Mundial de Clubes, no qual a equipa portista não foi capaz de superar a fase de grupos.

Desde então, as partes trabalhavam num acordo de rescisão de um vínculo que expirava apenas em 2027. Essa meta foi agora alcançada.

Contratado, em janeiro deste ano, ao Cruz Azul por cerca de três milhões de euros, Anselmi orientou o FC Porto em 21 partidas, tendo alcançado 10 vitórias, seis empates e cinco derrotas.