A derrota pesada no clássico frente ao Benfica causou mossa no FC Porto.

Após o desaire por 4-1, no Dragão, a estrutura portista tomou a decisão de ordenar ao plantel que continue em estágio.

Assim, sendo ao invés de seguirem para as suas casas, como é habitual, os jogadores e staff técnico vão pernoitar na unidade hoteleira em São Félix da Marinha (Vila Nova de Gaia) onde fizeram a preparação do jogo.

A informação foi inicialmente avançada pelo Record e entretanto confirmada pelo Maisfutebol.

O grupo segue diretamente do Estádio do Dragão para o hotel e é expectável que, ao invés de folga, esta segunda-feira volte ao trabalho no centro de estágios do Olival.

Esta medida é vista como uma punição ao grupo, após a segunda derrota por 4-1 esta época frente ao Benfica, que deixa os dragões a 12 pontos da liderança e com o terceiro lugar em risco.