O FC Porto comunicou à CMVM o pagamento de 3,1 milhões de euros ao Cruz Azul para compensar a rescisão Martín Anselmi e da restante equipa técnica com o clube mexicano, tal como o Maisfutebol avançou.

Recorde-se que o clube da capital mexicana apresentou uma queixa à FIFA, a exigir uma compensação financeira por um valor acima dos cinco milhões de euros, pela quebra de contrato do técnico e do seu restante staff. Por sua vez, o FC Porto teve entendimento diferente da verba pela qual deveria compensar o Cruz Azul, que seria mais próxima dos três milhões de euros, e agora chega a acordo por esses valores, colocando um ponto final no diferendo.

Anselmi chegou ao FC Porto em janeiro, tendo assinado um contrato por duas épocas e meia com os dragões.

Leia o comunicado do FC Porto na íntegra:

A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto”) informa que chegou a acordo com o Club de Fútbol Cruz Azul, S.A. de C.V. para a contratação do treinador principal Martin Anselmi, bem como da restante equipa técnica constituída por Diego Bottaioli, Esteban Darío, Facundo Julián, e Luis Pastur, pelo valor total de 3,1M€, colocando assim um ponto final no diferendo que existia relativamente ao processo de transferência da referida equipa técnica para o FC Porto.