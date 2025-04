Mesmo com uma derrota pesadíssima frente ao Benfica, por 4-1, os jogadores do FC Porto não deixaram de fazer a volta de honra no relvado do Dragão, enquanto ouviram um sonoro coro de assobios dos adeptos.

Ao contrário dos jogadores, Martín Anselmi ficou no relvado, mas junto ao túnel de acesso aos balneários.

O tema motivou uma questão na conferência de imprensa com o técnico do FC Porto a garantir que não deixou a equipa sozinha.

«Eu estava no relvado. Estava lá. Vá ver», afirmou, respondendo ao jornalista.

Como é possível ver pelo vídeo, Anselmi ficou em campo, após o apito final, mas não acompanhou os jogadores na volta pelo relvado.