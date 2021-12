Bernardo Folha foi um dos seis estreantes na equipa principal do FC Porto nesta quarta-feira, no duelo com o Rio Ave (1-0) para a Taça da Liga. Nas redes sociais, o médio de 19 anos assinalou o momento com uma dedicatória especial.



«Um sonho tornado realidade: estrear-me pelo meu FC Porto no meu belo Estádio do Dragão. Continuarei a trabalhar para que mais noites mágicas destas aconteçam com o Dragão cheio de Dragões. Esta foi para ti pai!»



Recorde-se que António Folha, pai de Bernardo e atual treinador do FC Porto B, foi submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar um problema de saúde delicado, não especificado pelo clube.



Bernardo Folha é o mais recente exemplo de um filho de um antigo jogador dos dragões a alinhar pela equipa principal. Curiosamente, o anterior tinha sido Francisco Conceição. Aliás, no FC Porto existe um quadro pouco habitual: Sérgio Conceição treina o filho Francisco na equipa A, António Folha orienta o filho Bernardo na equipa B.