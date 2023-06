O FC Porto anunciou a renovação de contrato com António Ribeiro, central de 19 anos formado no clube. A SAD portista não revela a duração do novo contrato, ao contrário do que costuma ser normal, adiantando apenas que o jovem vai integrar a equipa B na próxima temporada.

«Sinto que é um desafio muito importante para mim e que é o passo que tenho de dar, estrear-me no futebol profissional. Sinto-me preparado, pois foi para isto que trabalhei na formação do FC Porto», referiu António Silva, ele que na última época realizou 43 jogos (um golo e suas assistências) pela formação Sub-19.

«A minha maior referência e o meu maior ídolo é o Pepe, sem dúvida. É capitão, como eu, é um líder e sigo-o para todo o lado. Adoro o Pepe.»