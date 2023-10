Pepe, Stephen Eustáquio e Wendell são as três novidades na preparação do FC Porto para a deslocação ao reduto do Antuérpia, em encontro referente à terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

Os três jogadores estavam limitados a tratamento, mas surgiram no relvado na manhã desta terça-feira, sem limitações evidentes, durante o período de treino aberto à comunicação social.

Marcano, Zaidu, Iván Jaime e Veron continuam no boletim clínico.

Os dragões viajam à tarde para a Bélgica, onde Conceição e um jogador vão fazer a antevisão (18h45) a antevisão da partida.

O Antuérpia-FC Porto está marcado para quarta-feira, às 20h00.