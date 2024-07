O apagão informático que afetou empresas e entidades em todo o mundo, nesta sexta-feira, relacionado com problemas na CrowdStrike, um produto informático da Microsoft, teve efeitos também no futebol nacional.



André Villas-Boas, não apanhou um avião em direção à Áustria, nesta sexta-feira, devido ao apagão, segundo informação avançada pela imprensa nacional e confirmada pelo Maisfutebol.

Assim, o presidente do FC Porto já não vai assistir ao vivo o jogo dos dragões com o Áustria de Viena, na capital do país, a partir das 18 horas. Ficou retido no Porto. Andoni Zubizarreta, diretor-desportivo do clube, conseguiu voar para a Áustria, por outro lado.

O jogo trata-se do quarto desafio do FC Porto nesta pré-temporada, em que Vítor Bruno assumiu as rédeas enquanto treinador principal da equipa. Os portistas ganharam, até agora, sempre com quatro golos marcados, diante do Chaves (4-0), Nacional (4-1) e Al-Arabi (4-0).

Seguem-se, depois, jogos com o Sturm Graz, também da Áustria, e o Al Nassr, onde alinha Cristiano Ronaldo e Otávio.