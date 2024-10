O apanha-bolas do FC Porto, Gonçalo Cruz, teve importância na origem do lance que deu o 2-1 dos dragões ante o Sporting de Braga e, minutos depois do jogo, recebeu não só o prémio de homem do jogo das mãos do médio espanhol Nico González, como explicou também todas as emoções vividas no jogo e, em particular, nesse lance.

Gonçalo lançou a bola rapidamente para as mãos de Martim Fernandes, que executou o lançamento para Nico González, que combinaria com Pepê para o brasileiro fazer o que seria mesmo o golo da vitória.

«Não pensei em nada, só pensei em dar a bola ao Francisco Moura, foi pura e espontânea vontade, foi mesmo de coração aquilo», referiu Gonçalo, num vídeo divulgado esta segunda-feira pelo FC Porto, falando de como viveu a jogada.

«Fiquei a acompanhar, depois fiquei sem acreditar. Vi logo que tinha contribuído e isso é muito importante, porque nós, mesmo de fora, conseguimos ajudar a contribuir lá para dentro. Foi um momento inesquecível, nunca mais vou esquecer», prosseguiu Gonçalo, que nos momentos dos festejos recebeu um abraço de Pepê e lembrou ainda outro momento.

«O Samu veio a correr para mim, eu fiquei maluco», afirmou o jovem, que leva para a vida o prémio e também as palavras de Nico González.

«Nunca vou esquecer, isto vai ser para a vida, mas eu quero é receber isto [ndr: o prémio] enquanto jogador. [O Nico] disse que contribui para a equipa e que isso também foi importante e deu-me o prémio», relatou Gonçalo, que depois do jogo também foi merecedor de algumas palavras do treinador Vítor Bruno.

Gonçalo tem 14 anos e joga pelos sub-15 do FC Porto, clube no qual está nos escalões de formação desde 2017/18.