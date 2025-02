Lembra-se do jovem apanha-bolas que contribuiu, em outubro de 2024, para um golo de Pepê? Foi rápido a entregar a bola em Martim Fernandes e este assistiu o extremo brasileiro para um golo essencial na vitória sobre o Sp. Braga (2-1).

Depois do jogo, Nico González entregou o prémio de homem do jogo ao pequeno Gonçalo, de apenas 15 anos. O jovem viria ainda a tomar pequeno-almoço com a comitiva, brevemente depois.

Porém, nesta quarta-feira, Gonçalo Cruz deixou uma mensagem de despedida ao FC Porto nas redes sociais. Justifica esta saída por «descontentamento com a atual situação», não especificando se do clube ou da equipa onde joga.

Cruz tem-se dividido esta temporada entre os iniciados e os juvenis C do FC Porto, com sete jogos no total. O jovem garante ir «em busca de novos desafios onde me sinta plenamente valorizado e realizado.»