O FC Porto não fez apresentação individual dos jogadores do plantel para a temporada 2022/23.



Ao contrário do que é habitual, os futebolistas do campeão nacional não foram chamados um a um ao relvado do Dragão com os respetivos números nas camisolas que vão utilizar nesta nova época.



Com exceção dos guarda-redes, os jogadores entraram todos juntos no relvado para o aquecimento e juntaram-se no círculo central, saudando desde aí os adeptos.



Além disso, o clube portista também não realizou o desfile de apresentação dos novos equipamentos como sucedeu, por exemplo, há dois anos. Ao invés, uns modelos exibiram as novas camisolas do FC Porto no exterior do estádio.



Importa frisar, ainda assim, que o FC Porto nunca se referiu a este encontro diante do emblema francês como de apresentação aos adeptos. No entanto, é a primeira partida com público no Dragão em 2022/23.



