O Arouca-FC Porto, encontro da 7.ª jornada da Liga Portugal, estava agendado para as 20h30 do dia 28 de setembro, um domingo. Contudo, sabe o Maisfutebol, a partida em questão terá de ser remarcada, fruto de o jogo coincidir com a realização da Feira das Colheitas, a maior festividade de terras de Santa Mafalda e que move multidões a Arouca, sendo que, num passado recente, tem existido um aumento considerável do número de visitantes.

O Maisfutebol contactou o Município de Arouca, que confirmou que «o jogo, agendado para dia 28 de setembro, não se realizará na data prevista». Após «articulações prévias», foi efetuada ontem, dia 8 de setembro, uma reunião, solicitada pelo Município de Arouca e que contou com a presença do executivo camarário, da Proteção Civil, das forças de segurança (Bombeiros Voluntários e GNR), bem como representantes dos dois clubes e da Liga. Foi considerado «não estarem reunidas as condições de segurança necessárias para a realização do jogo (…), em virtude de coincidir com a Feira das Colheitas, evento que atrai milhares de visitantes a Arouca».

Resta agora saber-se, por parte da Liga, quando é que a partida em questão será efetuada. Certo é que a Feira das Colheitas, como é tradição, irá decorrer entre os dias 26 e 29 de setembro.