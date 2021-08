O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações à SportTV após a vitória frente ao Arouca (3-0), em jogo da jornada quatro da Liga:

[Equipa foi mais eficaz hoje?] «Demos continuidade ao que temos feito. Fizemos uma excelente pré-época, fizemos a nossa obrigação. O Arocua é uma equipa competente, quis jogar, organizou-se bem e foi um bom jogo. Parabéns aos jogadores. Todos são importante, estamos a acabar um período que é crucial em termos de estabilidade e espero que acabe o mais rápido possível.

[Marcano a lateral] Ele na Madeira também chegou à frente, é dos jogadores mais resistentes do plantel e não podemos esquecer quem joga e o que permite algumas nuances. O Marcano pode ser importante no início da saída de bola, tem um excelente pé esquerdo e muita experiência. Está a corresponder, os outros, como o Zaidu e Manafá, têm outras características.

[Opção por Otávio] O Otávio falhou alguns treinos, mas isso não é um problema, fisicamente não perdeu nada. Assistiu sempre à preparação deste jogo, bastava que se sentisse bem para jogar. Era uma questão de suportar a dor, estava em condições para o jogo e optei por ele, é importante.

[Corona e Sérgio Oliveira de fora] Não dá para intuir nada. As minhas decisões têm como base os treinos e o que os jogadores dão. Em função do que tem sido a semana e o jogo da Madeira, optei por outros jogadores, não tem nada a ver com o mercado. Em termos de forma atual, o Vitinha está melhor do que o Sérgio Oliveira, por isso é que entrou. O Sérgio Oliveira já trabalha comigo há muitos anos, estimo-o muito e está connosco há muitos anos, tal como o Corona.»