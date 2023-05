O Conselho de Disciplina da FPF aplicou ao FC Porto uma multa de 10.200 pelo clube não ter enviado nenhum elemento da equipa técnica à zona de entrevistas rápidas após o jogo.

Sérgio Conceição estava castigado e, por isso, impedido de comparecer nesse espaço no qual devia ter comparecido o adjunto Vítor Bruno. Refere o CD, notando tratar-se de um caso de reincidência, que também não foi dada «qualquer justificação».

Recorde-se que após o jogo não houve também conferência de imprensa do FC Porto. No entanto, a presença dos treinadores na sala de imprensa não é legalmente exigida pela Liga, ao contrário do que sucede na chamada flash interview.

O Arouca-FC Porto, que os azuis e brancos venceram por 1-0, custou ainda à SAD portista mais 1.910 euros pelo uso de engenhos explosivos e pirotécnicos.