O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol vai analisar a quebra de comunicações áudio e vídeo no videoárbitro no jogo entre FC Porto e Arouca, que terminou com um empate (1-1).

Recorde-se que o clube portista apresentou um protesto tendo em vista a anulação do jogo, alegando uma violação das regras de jogo por parte do árbitro. Miguel Nogueira assinalou penálti, não teve a possibilidade de analisar as imagens e, após contacto telefónico com o VAR, reverteu a decisão.

Eis o comunicado do Conselho de Arbitragem:

«O Conselho de Arbitragem informa o seguinte sobre o FC Porto-Arouca, da 4ª jornada da Liga Betclic:

1. No jogo FC Porto-Arouca – perto dos 90 minutos - verificou-se quebra de comunicação áudio e vídeo;

2. A comunicação áudio e vídeo foi retomada já durante o período de compensação;

3. A quebra de comunicação será analisada do ponto de vista técnico e as conclusões tornadas públicas.»