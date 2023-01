O treinador do Arouca, Armando Evangelista, em declarações à RTP3 após a eliminação frente ao FC Porto, na Taça de Portugal, numa derrota por 4-0:

«Acima de tudo são duas histórias diferentes, em relação ao campeonato. O que nos propusemos fazer dentro desta taça temos de nos orgulhar. Acabamos por cair em casa do FC Porto, uma equipa que estava ferida. Uma equipa como esta dificilmente escorrega duas vezes. Em relação ao jogo de campeonato, a nossa entrada é mais personalizada, com menos riscos. Até entrámos bem. A entrada na segunda parte custou-nos caro e a partir daí o jogo estava fechado após sofrer o terceiro golo. Temos de pensar em domingo, porque temos curto espaço de tempo para recuperar. Mas sair desta prova em casa do FC Porto, temos de nos orgulhar. Fica uma grande aprendizagem. São estes jogos de grau de dificuldade elevado que fazem crescer os jogadores. Foi a segunda vez que jogaram frente ao FC Porto, acaba por ser um fator de crescimento.

Sobre a Marca, diário espanhol, o ter apelidado de «treinador milagre»:

«Olho para isso e fico satisfeito, a esta distância reconhecerem o nosso trabalho é sentimento de orgulho, mas isso não se deve ao Armando Evangelista, deve-se a um presidente, diretor-desportivo, todo o staff. Não se consegue nada sozinho.»