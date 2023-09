O FC Porto foi multado Conselho de Disciplina da FPF em 13.461 euros no jogo contra o Arouca, do último domingo.



Mas vamos por partes.



Os dragões foram condenados a pagar 1.428 euros pelo atraso injustificado no reinício do jogo. A esse valor, somam-se 816 euros pelo comportamento incorreto do público. De acordo com o mapa de castigos, entoaram cânticos ofensivos dirigidos ao Benfica e ao guarda-redes do Arouca.



A maior multa é de 11.220 euros e é justificada pelo arremesso de um isqueiro e de um batom na direção de De Arruabarrena, guarda-redes dos arouquenses, nos minutos finais do período de compenção por parte dos adeptos dos dragões. No total, o FC Porto paga 13.461 euros.



Além do FC Porto, também Luís Gonçalves, administrador da SAD portista, e Joel Pinho, diretor desportivo do Arouca, foram visados pelo Conselho de Disciplina da FPF. «Os dois confrontaram-se mutuamente não sendo percetível as palavras dirigidas entre ambos e tendo em consequência provocando uma altercação entre os elementos das duas equipas», lê-se no mapa de castigos.



O dirigente arouquense ainda apresentou a defesa, mas o órgão federativo «entende que não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam aqueles relatórios oficiais». Assim, Joel Pinho tem de pagar 281 euros ao passo que Luís Gonçalves 510 euros.



Refira-se ainda que o Arouca foi condenado ao pagamento de uma multa de 674 por atraso no reinício do jogo.