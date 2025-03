O FC Porto confirmou este domingo que Rodrigo Mora sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.

«Após uma reavaliação do departamento médico no Olival, confirmou-se que Rodrigo Mora sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda», pode ler-se no comunicado oficial.

O médio dos dragões lesionou-se este sábado no aquecimento da partida frente ao Arouca e teve de ser substituído no onze inicial por Eustáquio.

Mora junta-se assim a Pepê, Grujic, Vasco Sousa e Fábio Vieira no lote de indisponíveis para o próximo encontro frente ao Sp. Braga.