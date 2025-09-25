O FC Porto emitiu um comunicado a garantir que vai estar presente no jogo em Arouca, agendado para o próximo dia 29 de setembro, apesar de reiterar que a decisão da Liga Portugal é ilegal.

E fá-lo sobretudo porque a apresentação de uma providência cautelar, que suspendesse a resolução da Liga até haver uma decisão sobre o recurso do clube, iria prejudicar ainda mais o FC Porto, que ficaria com o calendário indefinido, e sem saber quando poderia realizar o jogo em Arouca.

«O FC Porto reitera que a decisão da Liga Portugal é manifestamente ilegal, dado que viola o Regulamento das Competições que, expressamente e sem margem para dúvidas, impede o reagendamento de uma partida para as 30 horas seguintes nas situações em que um dos clubes tenha de realizar um jogo oficial das competições da UEFA na semana seguinte», pode ler-se.

«Sem prejuízo do direito que lhe assiste de impugnar a decisão da Liga Portugal, o FC Porto vem, pelo presente comunicado confirmar a presença na partida na nova data agendada (29 de setembro, 20h00), uma vez que a incerteza que resultaria da apresentação de um procedimento cautelar acarretaria um prejuízo ainda maior para o planeamento desportivo.»

Leia o comunicado na íntegra:

«Na sequência do adiamento do jogo em Arouca, da sétima jornada do campeonato, o FC Porto informa que:



1. No passado dia 19 de setembro, após a Liga Portugal tomar a decisão unilateral de alterar a data do jogo, o clube apresentou uma reclamação formal à Liga Portugal por entender que tal decisão viola frontalmente o Regulamento das Competições organizadas pela Liga Portugal;



2. No mesmo dia, a Liga Portugal notificou o FC Porto de que havia decidido manter a sua decisão, defendendo que o Regulamento das Competições atribui à Liga Portugal, nas circunstâncias em apreço, o «poder discricionário» de definir uma nova data para a partida em questão;



3. Embora tivesse à sua disposição alternativas de calendário que permitiriam proteger adequadamente os legítimos interesses das partes envolvidas, e apesar de lhe ter sido dada a oportunidade de recuar e de fazer cumprir a legalidade, a Liga Portugal entendeu manter a decisão política de forçar o FC Porto a disputar três jogos na mesma semana, retirando um dia de descanso ao clube antes de um jogo europeu que antecede o clássico contra o SL Benfica;



4. O FC Porto reitera que a decisão da Liga Portugal é manifestamente ilegal, dado que viola o Regulamento das Competições que, expressamente e sem margem para dúvidas, impede o reagendamento de uma partida para as 30 horas seguintes nas situações em que um dos clubes tenha de realizar um jogo oficial das competições da UEFA na semana seguinte;



5. Sem prejuízo do direito que lhe assiste de impugnar a decisão da Liga Portugal, o FC Porto vem, pelo presente comunicado, confirmar a presença na partida na nova data agendada (29 de setembro, 20h00). Esta posição é assumida com sentido de responsabilidade, uma vez que a incerteza que resultaria da apresentação de um procedimento cautelar - que deixaria a equipa sem saber quando iria jogar, dado que tal dependeria do timing das decisões das autoridades competentes - acarretaria um prejuízo ainda maior para o planeamento desportivo;



6. Não deixamos, porém, de assinalar que esta decisão da Liga Portugal é altamente prejudicial, não só para os legítimos interesses do FC Porto, mas também para a credibilidade e para os próprios interesses do futebol português, que ficam seriamente comprometidos. Ainda assim, estamos certos de que os nossos adeptos, apesar de o encontro se disputar num dia de semana e em Arouca, saberão unir-se em torno da equipa e marcar presença em grande número, demonstrando, uma vez mais, a nossa força e o nosso inabalável compromisso em defesa do FC Porto.»